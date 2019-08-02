Hafter güçlerinden UMH mevzilerine hava saldırısı: 3 ölü

UMH'nin başlattığı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, başkentin 250 kilometre güneybatısında yer alan Es-Seddade bölgesindeki UMH birliklerini hedef aldığını belirtti.

Meci, bölgede Hafter'in ikmal hattını kesmek için konuşlandırılan birliklerin saldırıda 3 kayıp verdiğini, 14 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre, Trablus çevresinde 4 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadarki çatışmalarda 1093 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

AA