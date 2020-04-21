Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesine düzenlediği füze saldırısında 5 sağlık çalışanı yaralandı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter’e bağlı güçler Trablus’un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.