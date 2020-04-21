Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9578
  • 7,5447
  • 379.235
  • 97723.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı

Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı

Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesine düzenlediği füze saldırısında 5 sağlık çalışanı yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter’e bağlı güçler Trablus’un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.


Ekmeğini drone ile alıyor!

Ekmeğini drone ile alıyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

MEB, N95 standardında maske makinesi üretti