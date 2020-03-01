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  3. Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'na yine saldırdı

Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'na yine saldırdı

Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'na yine saldırdı

Libya'da darbeci Hafter, Mitiga Havaalanı'na ardı ardına saldırı düzenledi. Saldırılar sabah saatlerine kadar sürdü.

Hafter'e bağlı milisler, akşam saatlerinde Mitiga Havaalanı'na 2 füzeyle saldırı düzenledi.

Hafter milisleri gece saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdı.

Darbeci Hafter yaklaşık 1 haftadır Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenliyor.

Geçen cuma günü Hafter milisleri Mitiga Havaalanı ve çevresine yaklaşık 60 füzeyle saldırmıştı.

Saldırıda füzelerden biri bir hangara isabet etmiş ve yangın çıkmıştı.

Saldırıların sürmesi nedeniyle yangın uzun süre söndürülememiş ve uçuşlar bir süre durdurulmuştu.


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