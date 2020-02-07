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  3. Hafter gasp ettiği petrolü satacak

Hafter gasp ettiği petrolü satacak

Hafter gasp ettiği petrolü satacak

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı silahlı grupların 18 Ocak’tan beri petrol limanlarını ve petrol üretim kuyularını kapatmasıyla yaşanan üretim kesintisinin Libya ekonomisine zararı bir milyar dolara ulaştı.

Petrol satışı için ülkenin tek yetkili kurumu olan Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, Hafter’in ‘NOC Benghazi’ adlı bir paralel petrol şirketi kurduğunu ve yasadışı bir şekilde petrol satmaya çalıştıklarını açıkladı.


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