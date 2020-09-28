Güvenlik kaynakları açıkladı: SİHA'lar aktif görevde

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek başlattığı saldırıya karşılık vermesi sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş, ardından ise ileri harekat başlatıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

7 KÖY KURTARILDI

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.