Putin'e hakaret eden Gürcü sunucu işinden uzaklaştırıldı

Rustavi 2’nin sitesinde yayımlanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında küfürler ve aşağılayıcı sözlükler savuran gazeteci Georgiy Gabuniya’nın kanal yönetimi tarafından iki aylığına işten uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Gabunya, iki ay boyunca Rustavi 2 televizyonu için program hazırlayamayacak ve sunamayacak.

Gürcistan’daki Rustavi 2 televizyon kanalında önceki gün sunduğu Post Scriptum adlı programının başlangıcında Gabuniya, yaklaşık bir dakika boyunca Putin’e, ayrıca Rus liderin merhum anne ve babasına hakaretler yağdırmıştı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe rağmen Gabuniya’nın bu davranışı Gürcü halkını kızdırmış, çok sayıda kişi o gece kanalın Tiflis’teki merkezi önünde toplanıp slogan atarak sunucunun kovulmasını talep etmişti.

Kanal olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak sunucunun üslubu yüzünden izleyicilerden özür dilemiş, ayrıca güvenlik gerekçesiyle yayınını kesmek zorunda kalmış ve ancak dün sabah yeniden yayınına başlayabilmişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan Mamuka Bahdatze de Gabuniya’nın davranışını eleştirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise gazetecinin yaptıklarını iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yönelik bir girişim olarak tanımlamıştı.

‘GÜRCÜ HALKI İÇİN UTANÇ’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rustavi 2’de Putin’e yapılan sözlü saldırı ile ilgili ‘kabul edilemez’ değerlendirmesini yapmıştı, Gürcü yetkililerin Rusya karşıtı radikal güçleri sakinleştiremediğini ve bu olayın Gürcü halkı için bir utanç olduğunu ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu olayın Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin politikaları ile bağlantısı olabileceğini kaydetmişti.