Günlük 5 bin dolar kazanıyorlarmış! Berlin'den Charlie kontrol noktasındaki 'ABD askerlerine' yasak

Soğuk Savaş döneminde 1961-1989 arası Berlin'i Doğu ve Batı olarak ikiye bölen Berlin Duvarı'nın en meşhur geçiş noktası 'Checkpoint Charlie' de ABD askerlerini canlandıran aktörlerle fotoğraf çektirmek için gidenler bugün büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü Soğuk Savaş dönemi muhafızlarının canlandırılması yasaklandı.

Sadece turistlerin verdiği bahşişleri kabul ettiklerini söyleyen bu kişilere operasyon düzenleyen polis, turist kılığında kalabalığa karışarak ziyaretçilerin fotoğraf başı 4 euro ödemeye zorlandığını belirledi. Hatta bu parayı ödemeyi reddeden turistlerin bazılarının sözlü saldırıya uğradığını ve peşine düşüldüğünü saptadı.

Polisin talebi üzerine Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi aktörlerin ABD askerleri kılığına girmesi ve turistlerle fotoğraf çektirmesine yönelik iznini kaldırdı.

GÜNDE 5 BİN DOLAR KAZANIYORLARMIŞ

İşlerin iyi gittiği günlerde 5 bin dolar kazanabilen aktörler, bu karlı gösteriyi mücadele etmeksizin bırakacağa benzemiyor.

'Checkpoint Charlie'de aktörleri istihdam eden 'Dance Factory' isimli ajansın yöneticisi Tom Luszeit, Bild gazetesine şöyle konuştu:

"Bu ani yasak kararını anlayamıyorum. En az altı arkadaşımızı işten çıkarmak mecburiyetiyle karşı karşıyayım. Ama vazgeçmeyeceğiz, mutlaka geri döneceğiz."

Luszeit, ödeme yapmaya yanaşmayan turistlerin taciz edildiği suçlamalarını da reddetti.

Ama Berlin Kamu Düzenini Sağlama Dairesi, ajansa, "Yeniden çıkarmayı planlamadığımız izin olmaksızın yapacağınız eylemler yasadışıdır" diye uyarı yazısı gönderdi.

Alman başkentinin çoğu sakini, 'Checkpoint Charlie'nin Berlin'in 'Disneyland'ına çevrilmesinden rahatsızlık ifade ediyor.

'GÖZ ZEVKİNİ BOZAN ÇİRKİNLİK'

'Visit Berlin' turizm acentası yöneticisi Burkhard Kieker bile Tagesspiegel'e verdiği röportajda, şehrin en turistik noktasını 'göz zevkini bozan çirkinlik' diye niteledi.

27 Ekim 1961'de Doğu Almanya yetkililerinin operaya gitmek için geçen bir ABD'li diplomatın belgelerini kontrol etme yetkisine sahip olup olmadığı üzerinden çıkan bir ihtilaf, Charlie kontrol noktasında ABD ile Sovyet tanklarının karşılıklı olarak namlularını birbirine çevirip 16 saat tetikte beklediği bir krize yol açmıştı. O gün atılabilecek tek kurşunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceği belirtilmiştir.