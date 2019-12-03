Bir Güney Koreli ünlü şarkıcı daha evinde ölü bulundu

Surprise U adlı K-Pop grubunun yıldızı ve oyuncu 27 yaşındaki Cha In Ha, menajeri tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Cha’nın bağlı olduğu Fantagio şirketi, genç yıldızın ailesine saygı gösterilmesi ve spekülatif haberlerin yayılmaması çağrısında bulundu.? Fantagio, Cha’nın özel bir törenle son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.

Cha’nın son filmi ‘Love With Flaws’ 27 Kasım’da gösterime girmişti.

Bundan önce de Kara adlı K-Pop grubunun eski üyesi Goo Hara, intihara kalkışmasından altı ay sonra 24 Kasım’da evinde ölü bulunmuştu. Polis, 24 yaşındaki yıldızın ölümünü intihar olarak değerlendiriyor.

Goo Hara’nın ölümü, yine bir pop yıldızı olan yakın arkadaşı Sulli’yi kaybetmesinden bir ay sonra gerçekleşti. f(x) adlı grupla ün kazanan 25 yaşındaki Sulli, 14 Ekim’de intihar etmişti. Sulli’nin yaşadığı siberzorbalık nedeniyle intihara sürüklendiği yönündeki iddialar Güney Kore’de gündem yaratmıştı.

Ünlü isimlerin, çoğu intihar şüphesi taşıyan ve peş peşe gelen ölümleri sektörün karanlık yüzünü tartışmaya açmıştı. 20’li yaşlarına gelen yıldızların artık ‘yaşlı’ sayıldığı, menajerlerinden ve şirketlerinden baskı gördüğü bilinirken; yaşadıkları siber zorbalık, özellikle ataerkil düzenin hâkim olduğu ülkede kadınlara bakış açısı, sosyal medya baskısı gibi unsurların da genç isimleri intihara sürüklediği beliritilyor.

Güney Kore, intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri sayılıyor. Güney Kore'de 40 yaşın altındaki insanların ölüm nedenleri arasında intihar ilk sıralarda yer alıyor.

(Sputnik)