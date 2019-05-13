Güney Kore'den Kuzey Kuzey'in füze denemesine tepki

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çoi Hyun-soo, Pyongyang yönetimince geçen hafta Kuzey Pyongyang'dan doğu istikametinde Japon Denizi'ne ateşlenen iki kısa menzilli füzeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu tür tehditlere karşı füze savunmalarını güçlendireceklerini belirten Çoi, Kuzey'den gelebilecek kısa menzilli füze saldırılarına karşı ABD yapımı Patriot Füze Savunma Sistemi odaklı savunma kapasitesinin geliştirildiğini ifade etti.

Sözcü Çoi, "Bu kapasitemizi geliştirerek her yönden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlayacağız." dedi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 10 Mayıs'ta kendi sınırlarından Japon Denizi'ne doğru iki "kısa menzilli füze" atışı yaptığı, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, füzelerin Rus yapımı kısa menzilli güdümlü İskander füzelerinin bir versiyonu olduğunun tahmin edildiği kaydedilmişti.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta da Japon Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

(AA)