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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye şaşırtan iltica

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye şaşırtan iltica

Kuzey Kore medyası, 73 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Choe In-guk’un Kuzey Kore’ye kaçtığını duyurdu.

Choe In-guk’un 1960’larda Güney Kore Dışişleri Bakanı olan babası Choe Tok-sin de, eşiyle birlikte Kuzey Kore’ye kaçmıştı. Bir Güney Kore vatandaşının otoriter bir yönetim altındaki yoksul Kuzey’e kaçması nadir görülen bir durum. Kuzey Kore medyasına göre, çiçeklerle karşılanan Choe iki ülkenin birleşmesi çabalarında görev alacak. 

SIK SIK GİDİYORDU 

Güney Kore medyasına göre, Choe, Kuzey Kore’nin propaganda sitesi Uriminzokkiri’ye açıklamasında “Müteşekkir olduğum bir ülkede yaşamak ailemin vasiyetine sahip çıkmanın bir yolu. Bu nedenle Kuzey Kore’de yaşamaya karar verdim” dedi. Sık sık Kuzey’e geçtiği belirtilen Choe’nin 2016’da annesinin buradaki cenaze törenine de katıldığı belirtiliyor. 

Babası eski bir muhalif

Choe’nin babası Choe Tok-sin, Güney Kore’de Park Chung-hee liderliğindeki askeri yönetimin koyu bir muhalifiydi. 1970’lerde ABD’ye göç eden Choe Tok-sin, daha sonra eşi Ryu Mi-yong’la birlikte Kuzey Kore’ye kaçmış ve yeni ülkesinde siyasi elitin bir parçası olmuştu. 

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