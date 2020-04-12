Güney Kore'de ‘gizli korona' vakaları arttı

Koronavirüs kontrol ve önlenme merkezinin verilerine göre Güney Kore’de iyileşen yüze yakın kişinin sonraki testlerinde yeniden Kovid-19 tespit edildi. Söz konusu kişilerin tekrar enfekte olup olmadıkları ya da eski enfeksiyonun yeniden aktif hale gelip gelmediği henüz belirlenemedi. Uzmanlar, karantinadan çıktıktan kısa bir süre sonra hastalarda Kovid-19’un yeniden ortaya çıkmasını ikinci seçeneğe, yani eski enfeksiyonun yeniden aktif hale gelmesine bağlıyor. Ancak geçen hafta Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıklamıştı.

ELEKTRONİK BİLEKLİKLE İZLEME BAŞLAYACAK



Güney Kore, karantina kurallarını uymayanlara elektronik bileklik takma planları yapıldığını açıkladı. Evde kalma talimatı verilen 57 bin kişiden bazılarının, hareketlerini takip etmek için kullanılan akıllı telefonlarını evde bırakıp, karantina kurallarını ihlal ettiği bildiriliyor. Güney Koreli sağlık yetkiilisi, Yooon Tae-ho, mahremiyet kaygıları olabileceğini kabul etti.

