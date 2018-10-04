Güney Kore, silahsızlanma görüşmelerinde esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile geçmişte yürütülen müzakerelerden ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Geçmiş müzakerelerden farklı cesur bir yaklaşım çağrısı yapan Kang, nükleer silahların yok edilmesi için alınan müşterek kararlarda esnekliğin önemine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, pazar günü gerçekleştirmesi planlanan Kuzey Kore ziyaretine değinen Kang, ayrıntılar ileride Kuzey Kore ile yapılacak üst düzey görüşmelere bağlı olsa da ABD'nin "bazı esnekliklere" açık olduğunu düşündüğü söyledi.

Bakan Pompeo, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantıları kapsamında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Pompeo'nun lider Kim'in görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul ettiği bildirilmişti.

(AA)