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  3. Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi: V404 Cygni

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi: V404 Cygni

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi: V404 Cygni

Şimdiye kadar keşfedilen en olağanüstü kara delik sistemlerinden biri olan ve Güneş'ten daha büyük olduğu tespit edilen "V404 Cygni" ismi verilen bir kara delik keşfedildi.

gunes.com / Haber Merkezi

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR)'nin yaptığu bir araştırmaya göre, Güneş'ten yaklaşık dokuz kat büyük ve Dünya'dan yaklaşık olarak 8 bin ışık yılı uzakta olan bir kara delik keşfedildi. V404 Cygni ismi verilen kara deliğin uzayda sürüklendiği ve 10 milyon kilometre genişliğinde bir disk görünümünde plazma bulutları çıkardığı tespit edildi. Plazmanın dakikalar içinde farklı yönlerde hareket ettiği tespit edildi.

V404 Cygni, ilk defa 2015'te iki hafta devam eden patlamalar açığa çıkarması sonucu astronomların dikkatini çekti ve teleskoplar ile yapılan incelemelerde bir kara delik olduğu sonucuna varıldı.

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