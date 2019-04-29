Guantanamo Hapishanesi'nin yönetiminden sorumlu komutan görevden alındı

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki ABD donanma üssünde yer alan tutukevinin yönetiminden sorumlu komutanın, "komuta kabiliyetine olan güven kaybı" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

ABD Güney Komutanlığından yapılan açıklamada, Guantanamo Hapishanesinin yönetiminden sorumlu Tuğamiral John Ring'in "komuta kabiliyetine olan güven kaybı" gerekçesiyle görevden alındığı ve yerine Tuğgeneral John Hussey'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, görev değişiminin, Guantanamo Körfezi'ndeki askeri üste bulunan tutukluların "güvenli, insani, yasal bakım ve gözetiminde" değişikliğe neden olmayacağı ifade edildi.

Guantanamo'da 40 tutuklunun bulunduğu biliniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen terör örgütü DEAŞ mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

(AA)