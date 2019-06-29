Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı

Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı

Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı

Rusya’da kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak bir hayvanat bahçesinin duvarına saplandı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Almetyevsk şehrine bağlanan karayolunda ilerleyen Adam Daetykaya isimli sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Bir süre sonra yoldan çıkan araç doğrudan yol kenarında bulunan hayvanat bahçesinin duvarına doğru hızla ilerledi. Araç adeta bir ok gibi duvara saplandı. Sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazan'ın bölge trafik ekiplerine haber verilince şaşırtan görüntüyle karşılaşıldı. Sürücü aracın içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gönderilen ambulans ile hastaneye götürülen sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Savcılık olayla ilgisi soruşturma başlatırken sürücünün ilk ifadesine göre araçta fenalık geçiren sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği, aracın yoldan çıkarak duvara uçtuğu açıklandı. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
<p style='box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(41, 43, 44); font-fa

ABD, Katar´a F-22 Raptor Uçağı Konuşlandırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yağmur Sarıoğlu takipçisine cevap verdi: Tanıştığımızda 7000 liralık arabaya biniyordu

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!