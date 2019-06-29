Rusya'da kontrolden çıkan otomobil duvara saplandı

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Almetyevsk şehrine bağlanan karayolunda ilerleyen Adam Daetykaya isimli sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Bir süre sonra yoldan çıkan araç doğrudan yol kenarında bulunan hayvanat bahçesinin duvarına doğru hızla ilerledi. Araç adeta bir ok gibi duvara saplandı. Sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazan'ın bölge trafik ekiplerine haber verilince şaşırtan görüntüyle karşılaşıldı. Sürücü aracın içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gönderilen ambulans ile hastaneye götürülen sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Savcılık olayla ilgisi soruşturma başlatırken sürücünün ilk ifadesine göre araçta fenalık geçiren sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği, aracın yoldan çıkarak duvara uçtuğu açıklandı.

(İHA)