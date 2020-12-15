  • $7,8361
  • 9,5334
  • 464.83
  • 1391.01
  • Haberler
  • Dünya
  • Görenler hayrete düştü... Kuyruğu üzerinde durabilen kanguruya rekor paylaşım!
15 Aralık 2020 Salı 12:39 | Son Güncelleme:

Görenler hayrete düştü... Kuyruğu üzerinde durabilen kanguruya rekor paylaşım!

Görenler hayrete düştü... Kuyruğu üzerinde durabilen kanguruya rekor paylaşım!
DHA

ABD'de bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler viral oldu. Kuyruğu üzerinde durabilen kangurunun yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, bir kişi de kanguruyu dev mutant bir tavşana benzetti.

ABD’de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi’nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 

"DEV MUTANT"

Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, “Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler.” yorumunu yaptı.

<p>Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla <span>Sönmez,

Çukur final sahnesiyle nefes kesti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Muş'taki sağlık ekipleri karlı kış koşulları için hazırlıklarını tamamladı

Hayvanların şaşırtan röntgenleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.