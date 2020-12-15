15 Aralık 2020 Salı 12:39 | Son Güncelleme:
Görenler hayrete düştü... Kuyruğu üzerinde durabilen kanguruya rekor paylaşım!
DHA
ABD'de bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüler viral oldu. Kuyruğu üzerinde durabilen kangurunun yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, bir kişi de kanguruyu dev mutant bir tavşana benzetti.
ABD’de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi’nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
"DEV MUTANT"
Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, “Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler.” yorumunu yaptı.