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Google CEO'sunun maaşı açıklandı

Google CEO'sunun maaşı açıklandı

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı.

Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Pichai, performansına göre 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.

Google yani Alphabet’in 2019 Aralık piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde. Google bu değeriyle dünyanın en değerli 5 şirketinden biri. 

2 yılda 8.21 milyar euro ceza ödedi
Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8.21 milyar euro para cezası ödedi.

Türkiye'de de şirketin faaliyetleri, Rekabet Kurulu tarafından da mercek altına alınırken, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 9 Şubat 2017'de soruşturma başlatıldı.

Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti"ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye'de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine" işaret etti.

Açıklamada, "İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik." ifadeleri kullanıldı.


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