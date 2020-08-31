George Floyd'un katili polisten mide bulandıran savunma: Aşırı doz uyuşturucudan öldü

George Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in ikinci duruşmasında savunma avukatı Eric J. Nelson pişkinlikte sınır tanımadı . Chauvin’in savunma avukatı, mahkemede George Floyd’un ölümünün aşırı doz uyuşturucudan kaynaklandığını iddia etti

DHA'da yer alan habere göre savunma avukatı Eric J. Nelson, Floyd üzerinde yürütülen ve vücudunda fentanil ve metamfetamin tespit edilen otopsiye de değindi ve “Floyd evde bu şekilde bulunsa basitçe aşırı doz uyuşturucudan öldü denilirdi" ifadelerini kullandı.

DEREK CHAUVIN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunma avukatı Eric J. Nelson, savcıların gerekli kanıt sunmadıklarını belirtirken Derek Chauvin ise mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

AZAMİ KISITLAMA TEKNİĞİ KULLANDI

Avukat Nelson, Chauvin'in Minneapolis Polis Departmanı’ndan (MPD) verilen "Azami Kısıtlama Tekniği" eğitimi aldığını ve bu tekniği Floyd üzerinde kullandığını ifade etti. Nelson, Floyd'un kendisine veya onu gözaltına almak için mücadele eden memurlara, zarar verme endişesinden dolayı Chauvin’in bu tekniği kullandığını söyledi.