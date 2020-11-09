Geliştirilen aşı koronavirüsü yüzde 90 önledi

Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu % 90'ndan fazla önlediği ortaya çıktı.

NTV'de yer alan haberde ABD'li ilaç şirketi Pfizer, deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı.

On binlerce gönüllüyla yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.