Geliştirilen aşı koronavirüsü yüzde 90 önledi: Türkiye'de de deneniyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu % 90'ndan fazla önlediği ortaya çıktı.

NTV'de yer alan haberde ABD'li ilaç şirketi Pfizer, deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı.

On binlerce gönüllüyla yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.

Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığının ortaya konulduğunu belirten Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Pfizer, aşının ikinci dozdan yedi gün sonra ve aşının ilk dozundan 28 gün sonra koruma sağladığını belirtirken aşının Kasım ayının üçüncü haftasında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden izninin çıkması bekleniyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün gelen haberlerle, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, bu küresel sağlık krizine son vermeye yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan bir atılım sağlamaya önemli bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullanırken "Önümüzdeki haftalarda binlerce katılımcıdan elde edilen ek verileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

HİSSELERDE HIZLI YÜKSELİŞ

Corona virüs aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu haberinden sonra ABD merkezli Pfizer’ın hisseleri yüzde 13, Alman merkezli BioNTech’in hisseleri ise yüzde 26 arttı.

TÜRKİYE'DE DE DENENİYOR

Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği corona virüs aşısı, 27 Ekim'den itibaren Ankara'da gönüllüler üzerinde denenmeye başladı. Aşı ilk olarak Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde uygulandı.