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  3. Gazze'deki mülteci kampında çıkan yangın sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki mülteci kampında çıkan yangın sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki mülteci kampında çıkan yangın sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri.. Gazze kent merkezinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.

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