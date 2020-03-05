Gazze'deki mülteci kampında çıkan yangın sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Haberleri.. Gazze kent merkezinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız