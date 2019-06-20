Gazze ve Batı Şeria nüfusunun yüzde 41'i evlerinde mülteci konumunda yaşıyor

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle hazırlanan rapora göre, Batı Şeria'daki, nüfusun yüzde 26'sı, Gazze'dekilerin ise yüzde 64'ü mülteci konumunda. Filistinli mültecilerin Gazze ve Batı Şeria'daki dağılımına ilişkin ise raporda, "Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistinli nüfusunun yüzde 41'i mültecilerden oluşuyor." denildi.

Dünya genelindeki 13 milyonluk Filistinli nüfusunun neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğu belirtilen raporda, 13 milyonluk Filistin nüfusunun yüzde 39'una tekabül eden 5 milyon Filistinlinin mülteci konumunda olduğu kaydedildi. Raporda, dünya genelindeki Filistinli mültecilerin yüzde 17'sinin Batı Şeria'da, yüzde 25'inin Gazze'de, yüzde 39'unun Ürdün'de, yüzde 9'unun Lübnan ve Suriye'de, geri kalanın da farklı ülkelerde yayılmış şekilde olduğu kaydedildi.

İsrail, tarihi Filistin topraklarını 14 Mayıs 1948'de işgal etmiş, 1,4 milyon Filistinliden yaklaşık 800 binini şehir ve köylerinden göçe zorlamıştı. Filistinlilerin "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak andığı bu olayda Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edilmiş, binlerce Filistinli öldürülmüştü. Söz konusu istatistiklerin; Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan ve 2018'de kayıtlı Filistinli mülteci sayısını yaklaşık 6 milyon olduğu belirtilen rakamlar baz alınarak hazırlandığı belirtiliyor. Ancak, bu rakamların kayıt dışı mülteciler göz önüne alındığında Filistinli mülteci sayısının asgari miktarını temsil ettiği ifade ediyor.

(AA)