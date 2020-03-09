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Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Bono-East bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Ülkenin Akra-Kintampo kara yolunda geçen sene iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti.


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