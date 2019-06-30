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  3. Gagauzlar 4 adayın yarıştığı başkanlık yarışı için sandık başına gitti

Gagauzlar 4 adayın yarıştığı başkanlık yarışı için sandık başına gitti

Gagauzlar 4 adayın yarıştığı başkanlık yarışı için sandık başına gitti

Gagauz Özerk Yeri'nde seçmenler, 4 adayın yarıştığı başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 yıllık başkanlık süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'ndeki 106 bin 68 seçmen, 66 seçim merkezinde oy kullanabilecek.

Mevcut Başkan Vlah'ın yeniden aday olduğu seçimde, Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu, eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol ve Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş başkanlık için yarışıyor. Ülkede başkan seçilebilmek için bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alması gerekiyor.

Seçimlerde, 4 adaydan birisinin, yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday, ikinci turda başkanlık için yarışacak. Seçime katılım oranı yüzde 50 altında olur ise seçimler, geçersiz kabul edilecek. Oy sayımı, seçimin ardından en geç 48 saat içinde yapılacak.

İrina Vlah, 2015'te yapılan başkanlık seçimlerinde ilk turda yeterli oy alarak, Gagauz Özerk Yeri Başkanı olarak seçilmişti. Moldova Parlamentosu'nun 1994’te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri’nin özerkliği, Moldova hükümeti tarafından resmen tanınmıştı.

(AA)

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