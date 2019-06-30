G-20 üyeleri ilkeli bir duruş sergilemeli

BM'YE REFORM ÇAĞRISI

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Mülteciler ve çevre de dahil olmak üzere, dünyanın geleceğini etkileyen sorunlara karşı ilgisiz kalması beklenemez” ifadelerini kullandı. Altun ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu için Türkiye’nin çağrıda bulunduğunu belirterek, “192 üye devletin kaderini 5 daimi üyenin eline koymak yanlış ve haksızlık olur” dedi.

MÜLTECİ SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede, “Ülkemiz Suriye’deki çatışmadan kaçan milyonlarca insanı ağırladı. Türkiye ve Ürdün mültecilerin yükünü omuzlamak için tek başına kaldı” sözlerini de paylaşan Altun, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de, “Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine izin vermedik. Uluslararası toplum, olayın sorumlularını bulmakla yükümlüdür” dedi.