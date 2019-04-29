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Friedman: Dikkatini Türkiyeye vermeyen, bu coğrafyada operasyon yapamaz

Friedman: Dikkatini Türkiyeye vermeyen, bu coğrafyada operasyon yapamaz

Uluslararası İlişkiler Stratejisti George Friedman, NATO’nun mevcut durumu, ABD’nin Avrupa’ya bakışı ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT World’e konuşan Friedman, “Dünyanın anlaması gereken şey, dikkatinizi çok ciddi bir şekilde Türkiye’ye vermediğiniz sürece bu coğrafyada operasyon yapamazsınız.” sözlerini kullandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geopolitical Futures’ın kurucusu olan Uluslararası İlişkiler Stratejisti George Friedman, “Türkiye tarih boyunca büyük bir etkiye sahip olmuştur. Suriye ve diğer bölgelerde yaşanan olaylara bakıldığında Türkiye’nin kendi pozisyonunu aldığını görüyoruz. Bu, yapılması kolay bir iş değildir. Dünyanın anlaması gereken şey, dikkatinizi çok ciddi bir şekilde Türkiye’ye vermediğiniz sürece bu coğrafyada operasyon yapamazsınız.” diye konuştu.
 
TRT World’e konuşan Friedman, NATO’nun mevcut durumu, ABD’nin Avrupa ülkelerine bakışı, Avrupa’nın kendi içindeki sorunları ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
 
“MİLLİYETÇİLİĞİN KÖRÜKLENMESİ, AB’NİN POLİTİKALARININ SONUCUDUR”
 
Avrupa’da milliyetçiliğin körüklenmesinin Avrupa Birliği’nin (AB) politikalarının bir sonucu olduğunu anlatan Friedman, “AB’nin Avrupa vizyonu, bir Avrupalı kimliğin ortaya çıkarılmasıydı. Tabii ki bunun gerçekleşmesi imkânsızdır. Tarihleri, dilleri ve başka herhangi bir şeyleri birbirine benzemiyor.” dedi.
 
AB’nin merkez organının insanların hoşlanmayacağı kararlar almakta olduğunu ifade eden Friedman, “AB yanlısı hükûmetler, kendi halklarından AB’nin direktiflerinin takip edilmemesi noktasında yoğun bir baskı görüyor.” şeklinde konuştu.
 
“DEVLETLER, DIŞ POLİTİKALARINI NATO İLE İLİŞKİLERİNE GÖRE BELİRLEMİYOR”
 
Birçok Avrupa ülkesinin Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO’yu ve aktif bir orduya sahip olma fikrini terk ettiğini anlatan Friedman, “Çünkü ortada askerî bir tehdit yoktu. NATO, içerisinde ABD gibi büyük bir askerî güç bulunan, fakat net bir görevi olmayan bir organizasyondur. ABD ise, küçük güçlerin söyleyeceği şeylerle sınırlandırılmak istemeyen bir devlettir. Birçok NATO toplantısı gerçekleştiriliyor; fakat günün sonunda, hiçbir devlet dış politikalarını NATO ile ilişkilerine bağlı olarak belirlemiyor.” sözlerini kullandı.
 
“AVRUPA ÜLKELERİ NATO’YA PARA HARCAMAK İSTEMİYOR”
 
Birçok Avrupa ülkesinin NATO’ya para harcamak istemediğini anlatan George Friedman, “Trump’ın buradaki pozisyonu ise, ‘paranızı yatırmak istemiyorsanız NATO’yu dağıtalım’ şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, Trump’ın düşüncesi, ‘Avrupalılar NATO’yu terk etti, NATO’ya karşı sorumluluklarını terk etti, fakat Amerikalıların NATO’da kalmalarını ve burada Avrupa’nın kurallarının geçerli olmasını istiyorlar. Bu sonsuza kadar devam edemez’ şeklindedir.” ifadelerini kullandı.
 
“DİKKATLER TÜRKİYE’YE VERİLMEZSE, KİMSE BU COĞRAFYADA OPERASYON YAPAMAZ”
 
Türkiye’nin hâlen “hasta adam” olarak anılıp anılmadığıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Friedman, şöyle konuştu:
 
“Şu an ‘hasta adam’ın Avrupa olduğunu söyleyebilirim. Avrupa’nın içinde bulunduğu duruma baktığımızda, AB’nin en büyük ikinci ekonomisinin birlikten ayrılmaya çalıştığını ve AB’nin bu düşünceden son derece korktuğunu görüyoruz. Zira en büyük ikinci ekonomi gemiyi terk ederse, diğerleri de onu takip eder.
 
Türkiye’nin özellikle Balkanlar’da çıkar ve etkisinin arttığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Türk diplomasisinin Doğu Avrupa ve diğer bölgelerde de etkisi olduğu görülüyor. Türkiye’nin ‘hasta adam’ olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin önemli bir güç olduğunu ve bunun günbegün artmaya devam edeceğini düşünüyorum.
 
Türkiye tarih boyunca büyük bir etkiye sahip olmuştur. Suriye ve diğer bölgelerde yaşanan olaylara bakıldığında Türkiye’nin kendi pozisyonunu aldığını görüyoruz. Bu, yapılması kolay bir iş değildir. Dünyanın anlaması gereken şey, dikkatinizi çok ciddi bir şekilde Türkiye’ye vermediğiniz (Türkiye'yi görmezden geldiğiniz) sürece bu coğrafyada operasyon yapamazsınız.”

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