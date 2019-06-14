14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00
Frida Kahlo'nun ilk ses kaydı bulundu
Yapıtları ve yaşamıyla 20’nci yüzyıla damga vuran isimlerden biri olan ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun bilinen tek ses kaydı olduğuna inanılan bir kayda ulaşıldığı belirtildi.
Kayıtta, Frida’nın eşi ünlü ressam Diego Rivera’nın bir portresi çiziliyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kayıt, Meksika Ulusal Ses Kütüphanesi’nde bulundu. Kütüphanenin direktörü Pável Granados, “Frida’nın sesi hep bir gizem, bitmek bilmeyen bir arayış olarak kalmıştı” dedi.