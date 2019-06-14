Frida Kahlo'nun ilk ses kaydı bulundu

Kayıtta, Frida’nın eşi ünlü ressam Diego Rivera’nın bir portresi çiziliyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kayıt, Meksika Ulusal Ses Kütüphanesi’nde bulundu. Kütüphanenin direktörü Pável Granados, “Frida’nın sesi hep bir gizem, bitmek bilmeyen bir arayış olarak kalmıştı” dedi.