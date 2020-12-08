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  • Fransız medyası Macron ve Sisi görüşmesini bu şekilde özetledi: Ortak düşman belli
08 Aralık 2020 Salı 10:18 | Son Güncelleme:

Fransız medyası Macron ve Sisi görüşmesini bu şekilde özetledi: Ortak düşman belli

Fransız medyası Macron ve Sisi görüşmesini bu şekilde özetledi: Ortak düşman belli

Fransız medyası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır lideri darbeci Sisi'nin görüşme özetini, "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

Fransız medyası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır lideri darbeci Sisi'nin görüşme özetini, "Macron ve Sisi ortak düşmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Macron ve Mısır cunta lideri Sisi dün Paris'te bir araya geldi. Macron Libya konusunda Mısır'ın önemli bir müttefik olduğunu söyleyerek insan hakları ihlallerinin silah satışlılarını etkilememesi gerektiğini ifade etti.

ORTAK DÜŞMAN BELLİ!

Fransız medyası ise iki lierin görüşmesini "Erdoğan nefreti" ile özetledi. Fransız kanal France 24 görüşmenin özetini "Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir" ifadeleriyle verdi.

Akşam gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Eda Cabul'a anlattı. <p>Editör:<a href='#0'> </a><a href=

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