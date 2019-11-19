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  3. Fransız kadın teröristlerin yüzüne böyle bağırdı! 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Fransız kadın teröristlerin yüzüne böyle bağırdı! 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Fransız kadın teröristlerin yüzüne böyle bağırdı! 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Fransa'da isminin Morgane olduğu öğrenilen bir Fransız kadın, PKK'ya destek eylemi yapanlara teröristlerin yüzüne 'PKK teröristtir' dedi. Kadın daha sonra şaşıran teröristlere 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran eylemciler daha sonra kadına tepki gösterip darp etmeye çalıştılar

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları örgüt paçavralarıyla Fransa'da eylem yapmaya çalışan teröristler, uzun zaman unutamayacakları bir olayla karşı karşıya geldiler. Bir Fransız kadın terör ögütü yandaşlarının yanına yaklaşarak, "PKK teröristir" deyip daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.  Bu olanlar karşısında neye uğradıklarını şaşıran teröristler şaşkına dönerken, bazıları Fransız kadının üzerine yürüp darp etmeye kalktı.

FRANSIZ POLİSİ TERÖRİSTLERİ DURDURMADI

Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edilirken, olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.


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