Fransız bakandan itiraf: Biz de barbar sömürgeciydik

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirip kölelik uyguladığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Cezayir ziyaretinde sömürgeciliği “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirmişti.