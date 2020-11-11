  • $7,789
  • 9,1804
  • 466.484
  • 1279.22
  • Haberler
  • Dünya
  • Fransız bakandan itiraf: Biz de barbar sömürgeciydik
11 Kasım 2020 Çarşamba 23:23 | Son Güncelleme:

Fransız bakandan itiraf: Biz de barbar sömürgeciydik

Fransız bakandan itiraf: Biz de barbar sömürgeciydik

Fransız Bakan Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirip kölelik uyguladığını belirtti.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirip kölelik uyguladığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Cezayir ziyaretinde sömürgeciliği “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirmişti.

<p>Bu haftanın kültür sanat gündeminde önemli başlıklar dikkat çekiyor. Karabağ'dan sürülen Azerbayc

Haftanın Kültür Sanat Etkinlikleri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Apartman girişlerine asılan komik yazılar

F1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.