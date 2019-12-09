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  3. Fransa'nın SİHA ile imtihanı! Yine çakıldı

Fransa'nın SİHA ile imtihanı! Yine çakıldı

Fransa'nın SİHA ile imtihanı! Yine çakıldı

Fransız 'Safran' adlı savunma şirketinin geliştirdiği MALE tipi insansız hava aracı, dünkü test uçuşunda oluşan bir hata sonucu denize çakıldı.

Türkiye'nin her geçen gün yeni başarılara imza attığı insansız hava aracı alanında Fransa da kolları sıvadı.

'Safran' adlı savunma şirketinin geliştirdiği MALE tipi insansız hava aracı, dünkü test uçuşunda oluşan bir hata sonucu denize çakıldı.

Model ismi 'Patroller' olan İHA, daha önce de havada sadece 10 dakika kalabilmiş ve yerleşim birimine düşmüştü.

O kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

(Yeni Şafak)


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