Fransa'nın maskelerini fiyat arttıran ABD kaptı

Paca Bölgesi ve Fransa Bölgeler Birliği Başkanı Renaud Muselier, bölge yönetiminin Çinli üreticilere milyonlarca cerrahi maske sipariş ettiğini, parasını ödediğini, ürünün sevkiyata hazır olduğunu, ama son anda ABD tarafından peşin para karşılığında satın alındığını ve direk ABD’ye uçtuğunu anlattı. Gazeteye konuşan diğer kaynaklar, bilgiyi doğrularken Amerikalıların dünya genelinde maskeleri fiyatları kat kat artırarak topladığını dile getirdi.