Fransa'nın ifade özgürlüğü ‘bir yere kadar': İslam karşıtlığını eleştiren yazı yayından kaldırıldı

Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığının öncülüğünü yapan ve Müslümanlara yaşam alanı bırakmayan Fransa, söz konusu tutumuna yönelik eleştirileri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmemeye devam ediyor.

Dünyanın en ünlü politika dergileri arasında yer alan Brüksel merkezli Politico Europe dergisinde yayımlanan “Fransa’nın tehlikeli laiklik dini” başlıklı eleştirel makale, Fransa’da yarattığı rahatsızlık nedeniyle derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown tarafından yayından kaldırıldı.

"LAİKLİK, FRANSA'DA AŞIRICILIK BİR SİVİL DİNE DÖNÜŞTÜ"

Akademisyen Farhad Khosrokhavar’ın kaleme aldığı yazıda, “Fransa’da laikliğin çok aşırılıkçı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü” değerlendirmesinde bulunuldu.

"İSLAM'A KARŞI DAHA AZ ÇATIŞMACI YAKLAŞIMI SAVUNANLAR KAFİR SAYILDI"

Fransa’da 1970’lere kadar sürdürülen ılımlı laikliğin bugün çok aşırılıkçı bir biçime evrildiğinin altını çizen Khosrokhavar, “Bakanlar onun rahibi, cumhurbaşkanımız Papa’sı, entelektüeller müritleridir. İslam’a karşı daha az çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kâfir sayıldı.” satırlarını kaleme aldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜ KORUMAK İLE ONU TEŞVİK ETMEK ARASINDA FARK VAR"

Batı Avrupa’da kutsala hakaretin yasal olduğunu; ancak bu özgürlüğü korumak ile Fransa’da olduğu gibi bunu coşkulu bir şekilde teşvik etmek arasında büyük bir fark olduğunu vurgulayan akademisyen, şunları kaydetti:

“Masumlar terör saldırılarında ölüyor, dünyada Müslümanlar Fransız değerlerini reddediyor, ürünlerini boykot ediyor, Fransız Müslümanlarının ifade özgürlükleri kısıtlanıyor. Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülarizmi için ağır bir bedel ödüyor.”