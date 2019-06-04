Fransa'dan YPG'ye resmi destek ziyareti

Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez, önce Suriye’nin YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG’li Halid İsa’nın yer aldığı bir heyetle görüşen Sarnez, resmi ziyaret gerçekleştirdi. Sarnez, “Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Aynı zamanda DEAŞ terörüne karşı savaşan savaşçıları görmektir. Fransa şimdiye kadar Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yanında durdu ve bundan sonra da yanında duracaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir” dedi.

MEZARLIKLARINI GEZDİ

YPG’nin terörist mezarlıklarını ziyaret eden Sarnez, daha sonra bölgeyi gezerek teröristlerle vakit geçirdi, Sarnez, “Buraya terör örgütü DEAŞ’la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim” dedi.