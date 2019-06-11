Fransa'dan Brexit için tazminat resti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile İngiltere arasındaki Brexit pazarlıkları bu kez de ‘ayrılık tazminatı’ üzerinden sürüyor. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin destekçilerinden biri olan ve Theresa May’in istifası sonrası başbakanlık koltuğu için favori olarak gösterilen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar, Brexit anlaşması gereği ülkesinin AB’ye ödemesi gereken tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı.

SONUÇ İFLAS GİBİ OLUR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 39 milyar sterlin tutarındaki tazminatın alıkonulması halinde İngiltere ekonomisinin bozulacağını söyledi. Bu durumun uluslararası taahhütleri ihlal edeceğini de kaydeden Macron, ‘sonuçları olur’ uyarısında bulundu. Macron, tazminatın ödenmemesini ‘ülkenin temerrüde düşmesiyle’ eşdeğer olacağını savundu.

Başbakanlık için 10 aday yarışacak

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından liderlik koltuğu için 10 adayın yarışacağı açıklandı. Adaylar şöyle: Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.