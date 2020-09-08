Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4842
  • 8,8139
  • 464.574
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransa'da vakalar artıyor... Ülkede son 24 saatte 6 bin 544 kişi koronavirüse yakalandı!
08 Eylül 2020 Salı 22:37 | Son Güncelleme:

Fransa'da vakalar artıyor... Ülkede son 24 saatte 6 bin 544 kişi koronavirüse yakalandı!

Fransa'da vakalar artıyor... Ülkede son 24 saatte 6 bin 544 kişi koronavirüse yakalandı!
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.

AA'nın aktardığı haberde, Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu... Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
ABD'de orman yangınları kontrol altına alınamıyor!
İsveçli bilim insanlarından dikkat çeken koronavirüs araştırması: Doğum günü şarkısı söylemeyin
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

Meis Adası'nın önünde bir Türk fırkateyni

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, pon&#

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, ponçiğim bizi izliyor!