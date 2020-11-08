Fransa'da polis terörü

Fransa’nın Albertville şehrindeki Louis Pasteur İlköğretim Okulu’nda okuyan 10 yaşlarında 3’ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe sabahı uzun namlulu silahların gölgesinde uyandı. Ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülen çocuklar, 11 saat boyunca sorgulandı. Alıkonulan E.Y. okuldaki öğretmeninin kendisine, öldürülen öğretmen hakkında ne düşündüğünü sorduğunu belirterek, “Ben de ‘Öldüğü için üzüldüm ama o karikatürü göstermese hiçbir şey olmazdı’ dedim. Öğretmen de bana ‘tamam anladım’ dedi” ifadesini kullandı. Öğretmenlerin ihbarda bulunduğu, polisin de ‘terörizme destek’ suçlamasıyla baskın yaptığı öğrenildi.

KIRAR GİBİ GİRDİLER

10 yaşındaki E.Y’nin babası Servet Yıldırım, “Sabah 6.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde kapımıza vurdular. 8-10 tane terörle mücadele polisi geldi. Kimilerinin yüzü görünmüyordu. Uzun namlulu silahlarla içeri girdiler. E.’yi götürmeden önce duvarlardaki Kur’an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çektiler. Karakolda hiçbir şekilde yazılı belge verilmedi. Bize ‘Namaz kılıyor musunuz, camiye gidiyor musunuz, çocuklar camiye gidiyor mu, Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye’deki siyasi görüşünüz nedir?’ gibi sorular sordular.”

EVİ FOTOĞRAFLADILAR

Y.E.A.’nın annesi Mukaddes Akdağ da, sabah 07.30’da eve giren polislerin doğrudan oğlunu aradıklarını, ayetlerin fotoğraflarını çektiklerini söyledi. Karakoldaki sorgusunu da anlatan Akdağ, “Neden başımı kapattığımı bile sordular” dedi. M.E.P’nin annesi Ayşegül Polat da oğlunun çok korkarak ağladığını belirtti.

ŞENTOP: YAPILAN MUAMELE TAM BİR EŞKIYALIK



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sadece İslam dinine ve onun peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde insanları bu hakaretleri kabul etmeye zorlayacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış görünüyor. Büyükelçimiz ailelerimize haklarını arama konusunda yardımcı olacak” dedi.



TÜRK DÜKKANINA IRKÇI SALDIRI



Fransa’nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan saldırıya uğradı. Dükkanın sahibinin kardeşi Y.B, hasta kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını, salı günü işten dönerken dükkana yazılar yazıldığını fark ettiğini ifade etti. Y.B, yazılar arasında, “Buradan defolun, evinize dönün”, “Yaşasın domuz”, Yaşasın Le Pen”, “Erdoğan’a ölüm”, “Fransa, Fransızlarındır”, “Türklere ölüm” mesajlarının yer aldığını aktardı.

