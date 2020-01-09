Fransa'da polis motosikletliyi boğarak öldürdü

Ağır yaralanan Chouviat, kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada, Chouviat’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Paris Savcısı Remy Heitz ise otopsi raporuna göre Chouviat’ın boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Chouviat’ın polisin müdahalesi sonucu gırtlak kemiğinin kırıldığını belirten Heitz, bu kişinin daha önce kalp sorunları olduğunun da tespit edildiğini söyledi.