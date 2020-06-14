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  3. Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi
14 Haziran 2020 Pazar 23:46 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 407'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 407'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı ise son 24 saatte 407 artışla 194 bin 625'e ulaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 nedeniyle 869'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 881 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 67 gündür düşüyor.

Salgın yüzünden son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 407 oldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısına ilişkin güncel rakam hakkında bilgi verilmedi.

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