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Fransa'da hastanede skandal ölüm

Fransa'da hastanede skandal ölüm

Fransa’nın Marsilya kentindeki bir hastanenin koridorunda ölen 73 yaşındaki bir adamın cesedi öldükten 15 gün sonra bulundu. Olay ülkede tepkilere yol açtı.

Fransa’nın Marsilya kentindeki bir hastaneye iğne yaptırmak için gelen 73 yaşındaki Alzheimer hastası yapılan iğneden sonra kayboldu. Tam 15 gün boyunca haber alınamayan adamın cesedini hastanedeki kullanılmayan bir koridorda bulundu.

Olay üzerine hastane yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan yakınlar, hastaneye dava açtı. Hastanın oğlu Jean Ligonnet yaptığı açıklamada, “Babam bir kaplumbağadan daha yavaş yürürdü, hastane çalışanları ‘30 saniye arkamızı döndük kayboldu’ diyor, bu imkânsız” dedi ve ihmalkarlıkla suçladığı hastaneye dava açtıklarını bildirdi.

“BABAM BÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ”

Hastane yönetiminin ‘rahat rahat uyuyun, biz tüm hastanede aradık' dediğini aktaran Ligonnet, “Bana her yeri aradık dediler ama 15 gün sonra babamın bir köpek gibi, kenarda bir yerde öldüğünü öğreniyorum. İğrenç bir durum, ilgisizlik ve ihmalkarlıkla bir hayat çaldılar. Babam böyle ölmeyi hak etmedi” dedi.

Ligonnet, “Hastanenin her katının tüm çalışanlarına tek tek sordum, çoğu kayıp birinin olduğundan habersizdi bile” dedi.

Öte yandan ölen hastanın ilk otopsi raporunda ölüm sebebinin bulunamadığı ve araştırmaların devam ettiği, olayın ise Marsilya polisi tarafından soruşturulduğu öğrenildi.

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