Fransa'da Efsane Cuma yasaklanabilir

Fransız siyasetçiler, kökleri ABD'ye dayanan ancak bugün uluslarası bir fenomen haline gelen Efsane Cuma indirimlerinden şikayetçi.

Eski Çevre Bakanı Delphine Batho tarafından sunulan önergede Efsane Cuma'nın 'kaynak israfına' ve 'aşırı tüketime' neden olduğu için yasaklanması amaçlanıyor.

Meclisten geçen önerge gelecek ay ulusal mecliste de gündeme gelecek. Eğer burada da kabul edilirse ülkede artık Efsane Cuma etkinlikleri gerçekleşmeyecek.

'ÇEVREYİ KİRLETİYOR'

Konuyla ilgili Europe 1 radyo kanalına açıklama yapan Ekolojik Dönüşüm Bakanı Elisabeth Borne, bu alışveriş çılgınlığının trafik, hava kirliliği ve gaz emisyonuna da neden olduğunu belirterek Efsane Cuma'nın yasaklanmasını savundu.

Borne, Efsane Cuma'nın eğer küçük Fransız esnafına destek verecek şekilde modifiye edilirse desteklenebileceğini ancak şuanki haliyle sadece uluslararası zincir marketlerin işine yaradığını söyledi.

Öte yandan, bir grup çevre aktivistinin Cuma günü 'Cumayı Engelle' (Block Friday) kapsamında protesto yapacakları da öğrenildi.

Tarihi 1920'lere uzanan Efsane Cuma, her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü’nü (Thanksgiving Day) takip eden günlerde düzenleniyor.

Büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma sırasında insanların dondurucu soğuklarda saatlerce soğukta beklediği ve ürünlere hücum ederek izdiham oluşturduğu manzaralar ortaya çıkıyor.

İnsanları çoğu zaman gerçeği yansıtmayan abartılı indirimlerle gereksiz tüketime sevk etmekle eleştirilen Efsane Cuma indirimleri, İngiltere, İrlanda, Norveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika'da da uygulanıyor.

(Sputnik)