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Fransa'da aşırı sıcaklar devam ediyor

Fransa'da aşırı sıcaklar devam ediyor

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Fransa'yı etkilemeye devam ediyor. Ülkenin 79 bölgesinde halk, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.

Fransa’daki 96 bölgeden 79’u sıcaklık yüzünden kırmızı alarma geçti. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası sonucu, en yüksek sıcaklık rekoru önceki gün yerel saatle 16.30 sıralarında Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesindeki Gallargues-le-Montueux’da, 45,3 derece ile kırıldı.

Fransa’da yürürlükte olan ve araçların atmosfere yaydıkları kirlilik oranına göre 0-1-2-3-4-5 olarak sınıflandırılan ‘Crit’air’ vinyetleri, hava kirliliği durumunda devreye giriyor. Araç sahiplerinin valiliklerden aldıkları bu vinyetler araçların ön camına yapıştırılıyor. Bugün Strasbourg kentinde 3, 4 ve 5 vinyeti olan araçlara kente giriş izni verilmezken, 1, 2 ve 3 vinyeti olan araçlara giriş izni veriliyor.

2003 yılında yaşanan aşırı sıcaklarda yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybetmesi üzerine önlem alan Fransa’daki belediyeler, özellikle hasta, yalnız ve zayıf olan kişileri korumak amacıyla, bu kişilerin evlerine ziyaretlerde bulunmuş ve bu kişiler için evlerinde klimalı bir oda yapılmasına karar vermişti.

DEMİYOLLARINDAN 'SEYAHAT ETMEYİN' UYARISI

Fransa Devlet Demiryolları (SNCF) havanın çok sıcak olması durumunda rayların deforme olabilme ihtimaline karşı, trenlerin normal hızlarının altında gittiklerini duyurdu. Bu nedenle SNCF’ten, garlarda oluşabilecek kalabalığı önlemek amacıyla, ‘gerekmedikçe seyahat etmeyin’ uyarısı yapıldı

İklim değişikliği yürüyüşü iptal edildi

(DHA)

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