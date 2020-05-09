Fransa'da 30 milyon euroluk korona dolandırıcılığı son anda engellendi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında polis ve jandarma teşkilatlarının tıbbi malzeme kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği çabayı överek 30 milyon Euro değerinde internet üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan dolandırıcılığın engellendiğini duyurdu. Fransa, Covid-19 krizinin başladığı andan bu yana, maske hırsızlığı başta olmak üzere, karaborsa maske satışları ve internet üzerinden satışa sunulan hayali maske satışı yolsuzluklarıyla baş etmeye çalışıyor. Ülke, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele halindeyken, yapılan ve yapılmaya çalışılan sahtekarlık ve dolandırıcılıkların, kabul edilemeyeceğini söylenen Castaner, “Bu iğrenç sahtekarlık ve dolandırıcılığı kınıyorum“ ifadelerini kullandı.

Nisan ayı sonunda polis ve jandarma ekipleri tarafından 438 bin maske ele geçirilerek yaklaşık 363 yasal işlemde bulunulduğunu belirten Bakan, gerçekte olmayan 5.7 milyon maskenin internet üzerinden satışının yapılmak üzere tespit edilip engellendiğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs salgınında dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

(İHA)