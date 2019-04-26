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  3. Fransa'da 22 bin 308 kişi istihbarat takibinde

Fransa'da 22 bin 308 kişi istihbarat takibinde

Fransa'da 22 bin 308 kişi istihbarat takibinde

Fransa'da istihbarat servisinin yıllık faaliyet raporuna göre, takibe alınan kişilerin sayısı geçen yılan oranla yüzde 3 artarak 22 bin 308 kişiye ulaştı.

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Fransa Ulusal Teknik İstihbarat Kontrol Komisyonu (CNCTR), 2018 yılında istihbarat takibine alınanların sayısını açıkladı.

Açıklanan verilere göre 2017 yılında 21 bin 386 olan takibe alınan kişi sayısı, 2018 yılında 22 bin 308'e ulaştı.

Denetlenen kişilerin 8 bin 574'ü (% 38,9) terörizmin önlenmesi ve 5 bin 416'sı (%  24,6) suçun önlenmesi için takibe alındı.

CNCTR Başkanı Francis Delon, bu gelişmenin istihbarat servisi ile kontol komisyonu arasındaki uyumlu iş birliğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre rapordaki artışın nedenlerinden biri de sarı yeleklilerin gösterileri.

Gösteriler, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

(AA)

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