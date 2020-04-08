Fransa uçak gemisinde koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles De Gaule uçak gemisinde, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantinaya alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi. Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor ve 23 Nisan'da Fransa'nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Fransaz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles De Gaule uçak gemisinde, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 40 denizcinin karantina alındığı; denizcilerin test edilmesi için test kitlerinin beklendiği belirtildi.
Uçak gemisi, şu anda Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor ve 23 Nisan'da Fransa'nın Tulon kentinin limanına ulaşması bekleniyor.