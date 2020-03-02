Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2452
  • 6,9442
  • 321.96
  • 106930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransa, Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı

Fransa, Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı

Fransa, Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Esed rejiminin ve Rusya dahil destekçilerinin İdlib'de Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü belirtti.

AB üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanlarının, Esed rejiminin ve destekçilerinin İdlib'de çatışmalara derhal son vermesi gerektiği yönündeki çağrısını hatırlatan Le Drian, "Esed rejiminin ve Rusya dahil destekçilerinin İdlib'de Türk askerlerine düzenledikleri saldırıyı sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Le Drian, ülkesinin, deniz ve kara sınırlarında göç baskısıyla karşı karşıya kalan Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu da vurguladı.

Fransız Bakan, düzensiz göçmen konusundaki son duruma ilişkin ortak politika ve eylem belirlemek için Yunanistan'ın AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebini desteklediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı. (AA)


Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
Yasak Elma'nın yıldızından şaşırtan itiraf!
Ünlü oyuncu İran'da mahsur kaldı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Atina'dan sonra ilk kare
<p>Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti

TBMM'de virüs önlemi! 284 noktaya el dezenfekte aparatı yerleştirildi