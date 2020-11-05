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  • Fransa Sağlık Bakanı Veran'dan milletvekillerine azar: Terk edin burayı
05 Kasım 2020 Perşembe 01:09 | Son Güncelleme:

Fransa Sağlık Bakanı Veran'dan milletvekillerine azar: Terk edin burayı

Fransa Sağlık Bakanı Veran'dan milletvekillerine azar: Terk edin burayı
AA

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 yerine 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılması için "evet" oyu veren muhalefet partilerinin milletvekillerine sert şekilde tepki gösterdi.

Bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra bakanlığa geldiğini ve milletvekillerinin OHAL'in aralık ayında bitecek olmasına sevindiğini öğrendiğini ifade eden Olivier Veran, bunun üzerine Meclis'e gelmeye karar verdiğini söyledi.

Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Veran, milletvekillerine sesini yükselterek ve azarlayarak, şunları dedi:

"Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz."

DÜN GECE OYLAMAYA SUNULDU

Ülkede, dün gece Meclis'te hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin Meclis'te yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi, muhalefetin oylarına takılarak ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.

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