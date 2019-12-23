Fransa karıştı, Macron ne yapacağını şaşırdı! Dalga geçer gibi emeklilik açıklaması

Noel tatili öncesi grevleri askıya alma çağrılarına rağmen demiryolu işçilerinin grevi üçüncü haftasına girdi.

Bu hafta sonu 42 yaşına giren Macron, yaşa veya varlığa bağlı olmaksızın cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan herkese otomatik olarak verilen aylık 6000 euro emeklilik maaşını almayacağını açıkladı. Macron, 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un anayasa mahkemesinde de görev almayacağı belirtildi.

Fransa'da eski cumhurbaşkanları 13 bin 500 euro maaşla ömür boyu bu mahkemenin üyesi olarak görev yapıyor.