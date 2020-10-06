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06 Ekim 2020 Salı 00:28 | Son Güncelleme:

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande'dan küstah sözler

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande'dan küstah sözler

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, işgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek veren Türkiye için yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı mücadelesinde destek veren Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Hollande, bununla da yetinmeyip, “Türkiye’nin NATO’daki varlığını sorgulayın” dedi. Hollande, Türkiye’nin Avrupa’ya “şantaj” yaptığını öne sürdü. 

<p>Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></

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