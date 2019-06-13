Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor." ifadelerini kullandı.

Le Drian, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız." diye konuştu.

(AA)