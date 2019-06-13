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13 Haziran 2019 Perşembe 13:19 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:19

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor." ifadelerini kullandı.

Le Drian, "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız." diye konuştu.

(AA)

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